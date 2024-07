Când se cultivă varza de toamnă pentru o recoltă bogată Cand se cultiva varza de toamna pentru o recolta bogata. Suntem in plina vara, insa cei mai mulți fermieri sau pasionați de gradinarit iși fac deja planurile. O leguma adorata in orice perioada din an este chiar varza. Și in curand se va cultiva și vara de toamna. Cand se face asta pentru a obține o recolta bogata? Temperaturile ideale pentru varza de toamna incep de la 15 grade Celsius și se termina la 25 de grade Celsius. Leguma aceasta poate rezista pana la o minima de 7 grade Celsius și o maxima de 33 de grade Celsius. De asemenea, trebuie sa acordam importanța crescuta și solului in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

