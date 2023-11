Stiri pe aceeasi tema

- Firma Algorithm Construcții S3 SRL, cea care dezvolta proiectul Halei Laminor, a virat 640.000 euro in doar trei luni catre mai multe entitați media, arata G4Media. Cele mai mari sume au fost virate catre grupul Antena, 935.000 lei, adica aproape 187.000 euro.16 entitați media au primit peste 3 milioane…

- In perioada 30 noiembrie - 26 decembrie, in Piața Constituției are loc cel mai mare targ dedicat sarbatorilor de iarna din București, organizat de Primaria Capitalei prin Creart - Centrul de Creație, Arta și Tradiție a Municipiului București. Intrarea es

- A inceput montarea decoratiunilor pentru iluminatul festiv din aceasta iarna, iar pana pe data de 30 noiembrie, cand va fi aprins iluminatul festiv, vor fi impodobite toate artele principale din Bucuresti, a anuntat miercuri primarul Capitalei, Nicusor Dan.„Am inceput sa montam decoratiunile pentru…

- Primarul Capitalei a declarat marti, 24 octombrie, ca suma bugetata in acest an pentru Targul de Craciun și luminițe se ridica la aproximativ 12,5 milioane de lei, adica 2,5 milioane de euro.Nicusor Dan a fost intrebat de jurnaliști ce poate spune despre luminitele de Craciun, in conditiile in care…

- Primaria Capitalei vrea sa inchirieze luminițe de Craciun de peste 3,3 milioane lei și sa cumpere decorațiuni de circa 2 milioane lei, potrivit unor anunțuri de achiziție publica. „In acest an se vor inchiria motive luminoase cu tema „Sarbatori de iarna impreuna in București””, se arata in anunțul postat…

- Luminițele vor fi puse in centrul orașului: bd. Magheru, bd. Balcescu, Calea Victoriei, bd. Aviatorilor, bd. Ic Bratianu, Piața Romana, Piața Charles de Gaulle, bd. Constantin Prezan, Piața Victoriei.„In acest an se vor inchiria motive luminoase cu tema „Sarbatori de iarna impreuna in București””, se…

- Un nou parc urmeaza sa fie amenajat in Sectorul 2 pe un teren de peste 10.000 metri patrati de pe Strada Moroeni, cu o investitie de aproape 19,5 milioane de lei cu TVA. Consiliul Local Sector 2 a adoptat, in ultima ședința, doua proiecte de hotarare destinate acestui proiect.In noul parc se vor realiza…

- Mirela Vaida a transmis un mesaj acid pe Instagram, dupa ce sambata, 30 septembrie, a fost amendata dupa ce a parcat intr-un loc nepermis pe Calea Victoriei din București. „Așa imi trebuie daca vin la munca”, a rabufnit prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”.Sambata, Mirela Vaida a susținut un spectacol…