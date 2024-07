Când se afișează rezultatele la BAC 2024 Peste 134.000 de absolvenți de liceu, care au inceput examenul de Bacalaureat 2024 luni, 17 iunie, iși așteapta rezultatele probelor susținute. Vezi cand se afișeaza rezultatele la BAC 2024. Cand se vor afișa rezultatele finale la Bacalaureat, dupa contestații.Elevii din ultimul an de liceu, care au susținut examenul de Bacalaureat, așteapta nerabdatori rezultatele. Dupa emoțiile din zilele de examen, absolvenții vor afla și primele rezultate la BAC 2024. Vezi cand se afișeaza rezultatele la BAC 2024.Cand se afișeaza rezultatele la BAC 2024Primele rezultate ale examenului de BAC 2024 vor fi afișate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Profesoara Alexandra Andriciuc, de la Liceul Internațional Ioanid, rezolva in direct pentru Libertatea, marți, 2 iulie, subiectele la proba de matematica de la Bacalaureat 2024, de la profilul real. Absolvenții de liceu au susținut astazi a doua proba scrisa de la Bac, cea obligatorie a profilului.Subiecte…

- A doua proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2024 are loc astazi, 2 iulie, și este cea de la matematica pentru absolvenții de la profilul real. Subiectele primite de candidați au aparut in spațiul public, pe Știrileprotv.ro. UPDATE ora 10.20: In spațiul public au aparut subiectele primite la matematica…

- A doua proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2024 are loc astazi, 2 iulie, și este cea de la matematica pentru absolvenții de la profilul real. Subiectele primite de candidați vor fi publicate de Libertatea imediat ce acestea vor fi disponibile.Proba la matematica de la Bac 2024 este susținuta de…

- Proba de la matematica, a doua din cadrul Evaluarii Naționale 2024, a inceput la ora 9.00, iar elevii au la dispoziție doua ore sa rezolve subiectele. Libertatea va publica subiectele imediat ce vor fi disponibile.Subiectele la Matematica la Evaluarea Naționala 2024 vor fi publicate in curand pe Libertatea.ro.Programa…

- Elevii vor susține in cateva zile probele de competențe. Candidații sunt repartizați in sali in ordine alfabetica. Listele se comunica cu 24 de ore inainte de prima proba. La proba de evaluare a competentelor lingvistice, repartizarea pe sali se face in ordine alfabetica, in functie de limba la care…

- Ultima zi de inscriere la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat este vineri. Este si ultima zi de cursuri pentru clasele a XII-a/a XIII-a, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Bacalaureatul va incepe, in 17-19 iunie, cu evaluarea competentelor, in timp ce probele scrise vor debuta in…

- Absolvenții de liceu se pot inscrie la prima sesiune a Bacalaureatului 2024 incepand de maine, 3 iunie, pana vineri, 7 iunie. Dupa inscriere, urmeaza evaluarea competențelor, probele scrise urmand sa se desfașoare la inceputul lunii iulie.Elevii de clasa a XII-a vor termina cursurile vineri, 7 iunie,…