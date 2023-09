Când se adaugă sarea în omletă sau ouă bătute, de fapt. Greşeala pe care o fac multe gospodine Daca și ție iți place sa consumi omleta la micul-dejun, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți explica ce greșeli sa nu faci, pentru a te bucura de oua batute perfecte. Afla in randurile de mai jos care este momentul cel mai potrivit pentru a adauga sare in preparat. Cum faci cea mai buna […] The post Cand se adauga sarea in omleta sau oua batute, de fapt. Greseala pe care o fac multe gospodine appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sosul de roșii este adesea folosit ca baza pentru o mulțime de rețete consistente, dar pentru asta ai nevoie ca acesta sa fie gustos. Și toata lumea știe ca cel mai mare dușman al sosului de roșii este aciditatea. Iata cum te poate salva bicarbonatul de sodiu in acest caz. De ce sa pui bicarbonat […]…

- Daca și ție iți place țuica preparata acasa, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți va explica in articolul de astazi care sunt motivele pentru care aceasta bautura tradiționala devine acra la finalul procesului de preparare. Afla in randurile de mai jos ce greșeala faci, de fapt. Ce este țuica…

- Știi unde se pune sarea in mașina de spalat vase? Poate ai auzit ca poți pune sare in mașina de spalat vasele pentru a ajuta la curațarea acestora mai eficient. Dar este adevarat acest lucru? Și daca da, unde trebuie sa pui sarea? De ce sa pui sare in mașina de spalat de vase? Dupa […] The post Unde…

- Afla, din randurile de mai jos, de ce fierb muraturile și se inmoaie peste iarna. O greșeala pe care o fac multe gospodine, fara sa iși dea seama, le poate compromite munca de pregatire. Te-ai intrebat vreodata de ce fierb muraturile și se inmoaie peste iarna? An de an, ultimele zile de vara dau startul…

- Pastele sunt unul dintre cele mai indragite preparate, potrivit pentru orice imprejurare, o masa in familie sau un eveniment mai special. Sunt delicioase, dar nu oricine știe sa le pregateasca. Este foarte important sa știi cand trebuie sa le adaugi in apa, pentru a evita ca acestea sa se lipeasca de…

- Daca supa de pui face parte din meniul clasic pe care il pregatești pentru familia ta, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți va explica in articolul de astazi ce greșeala trebuie sa eviți sa faci. Un ingredient de baza poate strica gustul tradițional al preparatului. Ce poate strica gustul…

- Multora dintre gospodine li s-a intamplat sa bage oala de ciorba la frigider, iar a doua zi sa constate ca preparatul s-a stricat. De ce se strica ciorba in frigider, de fapt. Care este greșeala pe care o fac multe gospodine. De ce ți se strica ciorba la frigider. Care sunt cauzele Multe dintre gospodine…

- Sucul de lamaie este recunoscut pentru numeroasele sale proprietați, dar se pare ca reprezinta un pericol in unele situații. Unele suprafețe pur și simplu nu ar trebui curațate cu acest lichid, pentru ca exista riscul sa fie distruse. Vezi de ce nu trebuie sa torni zeama de lamaie pe parchet. Ce sa…