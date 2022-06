Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale face cateva precizari referitoare la aplicarea dispozitiilor OUG 74 2022 privind ajutorul financiar de 700 de lei care se acorda beneficiarilor cu venituri mai mici de 2000 de lei. Potrivit MMSS, ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74 2022 se acorda…

- Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Guvernul a luat ieri o noua masura în sprijinul pensionarilor cu venituri mici, pentru a-i ajuta sa faca fața scumpirilor din ultima perioada.…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi acordarea unui ajutor financiar in valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat si pentru beneficiarii de drepturi prevazute de legi cu caracter special, ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o OUG care prvede acordarea unui sprijin financiar de 700 de lei pentru toti pensionarii din sistemul public si militar care au mai ptin de 2.000 de lei pe luna. Banii se acorda o singura data, in luna iulie. Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

- Sprijinul financiar pentru reducerea timpului de munca (programul Kurzarbeit), destinat angajatorilor si altor entitati economice, a fost prelungit pana la 31 decembrie 2022, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), intr-un comunicat transmis luni AGERPRES. Fii la curent…

- Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, un exemplu fiind faptul ca nu se va mai acorda somaj tehnic, insa ramane in vigoare „kurzarbeit” (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta, a notat, pe pagina sa de…