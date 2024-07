Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga țara a fost lovita de un val de aer tropical, care aduce temperaturi extreme in toate zonele din Romania.Astfel, toate județele din țara noastra se afla sub atenționare cod galben sau portocaliu de canicula.Pe langa clasicele recomandari, sa nu ieșiți din casa intre orele 11:00 și 18:00 sau…

- Caldura topește Romania. Cod Roșu, Portocaliu și Galben de canicula in jumatate de țara. Unde vor fi temperaturi de 39 de grade Caldura topește Romania. Cod Roșu, Portocaliu și Galben de canicula in jumatate de țara. Vor fi zone in țara unde termometrele vor arata și temperaturi de 39 de grade. Trei…

- Cupola de caldura in Romania. Meteorologii au emis un cod galben de canicula, disconfort termic și nopți tropicale pentru mai multe județe din țara. In plus, ANM a anunțat o prognoza speciala pentru Capitala. Cate grade vor arata termomentrele? Vremea va continua sa se incalzeasca Un nou val de canicula…

- Dupa furtunile puternice de zilele trecute, vremea se schimba radical. Revine canicula. Un val de aer tropical va aduce iar in țara noastra temperaturi sufocante. Meteorologii anunța ca de luni vom avea peste 35 de grade Celsius.

- ANM a emis, duminica, mai multe alerte meteo de canicula. Printre altele, anunța doua zile de Cod portocaliu in Muntenia și Oltenia, dar și furtuni in Maramureș și Transilvania.Meteorologii anunța pentru Capitala canicula, cu 36 - 37 de grade. Indicele te

- Este alerta in Romania! Meteorologii au venit cu un anunț de ultim moment. Au fost emise doua coduri, unul portocaliu și unul galben, de canicula, valabil pentru jumatate de țara. Se vor inregistra temperaturi chiar și de 37 de grade. Iata in ce zone este valabil și pana cand ramane in vigoare!

- Atmosfera sufocanta in acest weekend in Romania. Temperaturile vor crește și mai mult, iar aerul va deveni irespirabil. Suntem abia la inceputul verii, dar valorile sunt specifice lunii august: aproape 40 de grade la umbra. Meteorologii anunța ca nu scapam de episodul de canicula nici saptamana viitoare.

- De la ploi, vijelii și frig, la temperaturi de vara. Meteorologii vorbesc despre canicula in mai 2024. ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, cand iși intra vara in drepturi? Specialiștii fac „tabloul” lunii mai Dupa zilele cu vreme mohorata, cu ploi, vijelii și temperaturi scazute…