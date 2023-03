Stiri pe aceeasi tema

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 16,4% in Uniunea Europeana si cu 15% in zona euro, in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a atenuat peste asteptari in ianuarie, dar inflatia de baza a crescut, sporind presiunile asupra Bancii Centrale Europene de a tine sub control o inflatie care este de patru ori mai mare decat tinta sa de 2%, potrivit Agerpres . Potrivit unei estimari preliminare…

- Un roman, un ungur, un polonez, un ceh, un slovac, un grec, un bulgar, un sloven au intrat la finele lui 2018 intr-un supermaket și au cumparat aceleași produse. Toți aceștia au repetat mișcarea la finele lui 2022 și au cumparat tot aceleași produse. Cine a platit mai mult fața de acum patru ani? La…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit in decembrie, in linie cu estimarile analistilor, a confirmat miercuri Eurostat, datorita scaderii continue a preturilor la energie, care anterior au dus-o la un nivel record. Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 9,2% in decembrie, de la…

- Preturile productiei industriale s-au majorat cu 44,8%, in Romania, in luna noiembrie din 2022, fața de aceeași perioada a anului trecut, țara noastra situandu-se pe locul trei in UE la acest capitol, creșteri mai mari fiind doar in Ungaria (63,5%) și Letonia (51,2%).

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 27,4% in Uniunea Europeana (UE) si cu 27,1% in zona euro, in noiembrie, comparativ cu perioada similara din 2021, potrivit Eurostat.

- „Daca in general anii agricoli erau caracterizati de o cursivitate generata de predictibilitate in ceea ce priveste volumul recoltei, nivelul stabil al costurilor logistice si conditiile meteorologice la nivel local, anul agricol 2022/2023 sta sub semnul hazardului, daca nu se va tine cont de mediul…

- Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) transmite ca salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro in 2021. Cel mai ridicat salariu mediu anual ajustat full-time din Uniunea Europeana era in Luxemburg (72.200 euro), Danemarca (63.300 euro)…