Stiri pe aceeasi tema

- Romanii adora sarbatorile, dar și obiceiurile sau tradițiile. Mulți dintre ei țin la datini și le respecta intocmai, mai cu seama in perioadele sfinte. Creștinii știu ca exista cateva zile intre Craciun și Anul Nou cand trebuie sa renunțe la spalatul hainelor. Cu siguranța multe dintre gospodine știu…

- Lidl da lovitura cu produsele pe care romanii abia așteptau sa le achiziționeze. Celebrul retailer sare in ajutorul clienților și aduce pe rafturi oferte incredibile. Cu siguranța cei mai mulți cumparatori se vor indrepta spre supermarket-uri pentru a prinde produsele la prețuri mici cu care sa ii surprinda…

- Rona Hartner este una dintre cele mai apreciate actrițe de film din ultimele decenii. Artista are un program foarte incarcat in aceste ultime zile din an. Ne-a rasfațat in aceasta toamna prin performanțele sale de la show-ul de televiziune „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde a facut echipa cu…

- In perioada sarbatorilor de iarna, trenurile de metrou vor circula la un interval de 10 minute, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, anunța Metrorex, potrivit Agerpres. In perioada sarbatorilor de iarna, metroul din București…

- Sarbatorile de iarna bat la ușa. Romanii fac, in aceste zile, ultimele cumparaturi pentru Craciun și Anul Nou. Reprezentanții complexurilor comerciale au facut public programul de funcționare pentru urmatoarele doua saptamani. Consulta mai jos programul mall-urilor de Craciun si de Revelion. Cand vor…

- Lanțul de magazine Mega Image din intreaga țara a anunțat ca va funcționa dupa un program special de Anul Nou, la fel cum s-a intamplat și in perioada Craciunului. Cei care mai au de facut cumparaturi pentru Revelion trebuie sa consulte din timp programul Mega Image de Anul Nou 2023. Daca ai lasat cumparaturile…

- Ca in fiecare an calendaristic, zilele de Craciun și Revelion niciodata nu sunt zile fixe. Uneori a picat lunea, alteori duminica. Anul acesta cele doua zile importante din luna decembrie pica in doua zile diferite. Craciunul va pica intr-o duminica, iar Anul Nou va fi sambata, asta insemnand ca 1 ianuarie…

- Luna decembrie este cea mai așteptata luna a anului, atat datorita faptului ca e luna cadourilor, dar și pentru faptul ca in aceasta perioada romanii se bucura cu mic cu mare de cateva zile libere și de Sarbatorile de Iarna. Vezi ce zile libere sunt in decembrie 2022! Cuprins: Zile libere in luna decembrie…