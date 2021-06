(P) Summer Well: The Limited Edition are patru zile de festival în 2021

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe Unlimited. Ediția din 2021 aduce o extra zi de festival, un motiv în plus pentru… [citeste mai departe]