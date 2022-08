Când să faci duș, dimineața sau seara? Explicația nebănuită a specialiștilor Se spune ca exista doua tipuri de persoane pe lume, cei care fac duș la primele ore ale dimineții și cei care prefer sa se racoreasca in cada, la seara. Care sunt beneficiile dușului de dimineața, fața de cel care se face pe timp de seara. Tu cum il preferi? De ce este indicat sa […] The post Cand sa faci duș, dimineața sau seara? Explicația nebanuita a specialiștilor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința trag un semnal de alarma. In timp ce razboiul face ravagii in Ucraina, biologii marini și ecologiștii din țarile vecine din Marea Neagra spun ca delfinii mor in masa pentru a patra luna consecutiv in regiune, de la inceputul razboiului. Potrivit lui Ivan Rusev, specialist de mediu…

- Locuitorii din Telangana se pregateau pentru ploi abundente, in urma avertismentului Departamentul Meteorologic al Indiei, dar nimeni nu s-a așteptat ca aversele sa fie insoțite de pești vii care au cazut din cer.

- O furtuna care a generat imagini extrem de spectaculoase s-a produs in SUA, in Dakota de Sud. In timpul unei furtuni, cerul s-a facut verde și peste tot razbatea aceasta culoare total neobișnuita pentru planeta noastra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cerul plin de nori a capatat brusc o culoare neobișnuita in toiul unei furtuni puternice cu tunete, fulgere și grindina care s-a produs in statul american Dakota de Sud. Cerul a avut o nuanța mai intai albastra, care s-a schimbat rapid in verde.

- Stapanii de caini știu cat de importanta și de speciala este legatura dintre animalul de companie și omul sau. Cainii sunt extrem de loiali, iubitori și ascultatori, deși trasaturile lor de caracter variaza in funcție de rasa. Ți s-a intamplat, vreodata, sa iți imbrațișezi cațelul și sa-i miroși blana?…

- Șoferii, dar nu numai, au observat de multe ori ca obiectele pe care le vad in oglinda retrovizoare par a fi mult mai departe decat sunt in realitate și asta a fost un adevarat mister. Mulți se intreaba care e cauza.

- Șoferii, dar nu numai, au observat de multe ori ca obiectele pe care le vad in oglinda retrovizoare par a fi mult mai departe decat sunt in realitate și asta a fost un adevarat mister. Mulți se intreaba care e cauza.

- Nutriționiștii au anunțat care sunt alimentele care dau dependența. Se cunoaște faptul ca oamenii au slabiciuni la anumite alimente. Multora nu le mai trebuie alta mancare. Cum sa scapi de problema dependenței de alimentele nesanatoase, vezi in randurile de mai jos. Nutriționiștii au spus care sunt…