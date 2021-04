Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care s-au vaccinat impotriva Covid-19 cu ambele doze de vaccin, fie ca au optat pentru serul Pfizer sau pentru cel dezvoltat de Moderna, nu trebuie sa se culce pe o ureche. Cel mai probabil va fi nevoie de o treia doza de vaccin, susțin dezvoltatorii vaccinurilor. Persoanele care au primit…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca 58.886 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, cu 222 mai puține decat in ziua precedenta.Potrivit CNCAV, dintre cele 58.886 de persoane care au fost…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 704 vaccinuri, dintre care 590 – AstraZeneca: 114 – Pfizer; 0 – Moderna. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 97 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a 607 vaccinuri.…

- Compania farmaceutica Pfizer a anuntat joi ca studiaza efectele unei a treia doze de vaccin anti-Covid la persoanele imunizate in urma cu mai mult de 6 luni, relateaza NBC News. Desi a rezultat ca doua doze din vaccinul dezvoltat impreuna cu BioNTech au o eficacitate de 95%, companiile farmaceutice…

- Producatorii celor doua vaccinuri anti-Covid pe baza de tehnologie ARN-mesager studiaza varianta administrarii unei a treia doze de vaccin pentru a mari numarul de anticorpi, dar și pentru a asigura protecția fața de noile tulpini ale Sars-Cov-2. Ambele companii, ale caror produse sunt folosite atat…

- 43.319 persoane au fost vaccinate anti COVID-19 in ultimele 24 de ore. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, cu aproape 2.600 de persoane imunizate mai puțin, arata bilanțul Comitetului Național pentru Vaccinare remis miercuri, 17 februarie. Dintre cele 43.319 persoane vaccinate in ultimele…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 853 de vaccinuri (majoritatea Pfizer, dar și 70 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 33 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, …

- Personalul unui centru de vaccinare din municipiul Targu Jiu ar fi incurcat dozele de vaccin impotriva Covid-19 ale unui pacient. Astfel ca prima doza administrata pacientului a fost de la Pfizer, iar marți, la rapel, i-a fost administrata o doza de la Moderna, transmite digi24.ro.