- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, ca lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi, au fost realizate in proportie de 50%, iar in aceste conditii sunt sanse ca pasajul sa fie deschis mai devreme de termenul pe care il prevede contractul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru construcția secțiunii Zimbor – Poarta Salajului, parte din Autostrada Transilvania. Lucrarile vor incepe luni, 25 iulie, și vizeaza construcția secțiunii cu lungimea de 12,24 kilometri. Construcția,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, ca a fost emis Ordinul de Incepere pentru constructia sectiunii Zimbor-Poarta Salajului, din cadrul Autostrazii Transilvania, astfel ca de saptamana viitoare, constructorul roman poate incepe lucrarile pe cei 12,24 km ai acestei sectiuni.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, ca Incep lucrarile pe inca un sector de autostrada, respectiv Secțiunea Zimbor – Poarta Salajului, care are o lungime de 12,24 de kilometri.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, joi, ca a fost desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia sectiunii trei din Autostrada Sibiu-Pitesti. Potrivit oficialului, sectiunea Cornetu-Tigveni are o lungime de 37,4 km.