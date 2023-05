Când rudele te pot salva de moarte! Cel mai simplu tratament pentru cancerul de sânge se poate face în orice spital din România Optiunile de tratament au crescut semnificativ, iar unul dintre tratamentele cancerelor de sange care s-au dovedit a fi cele mai eficiente este transplantul de celule stem hematopoietice, sustin specialistii, conform Agerpres. "In fiecare an, trei din 100.000 de romani sunt diagnosticati cu un cancer de sange, in timp ce in lume, la fiecare 35 de secunde, o persoana afla ca sufera de o astfel de boala. In ultimii ani, optiunile de tratament au crescut semnificativ, iar unul dintre tratamentele care s-au dovedit a fi cele mai eficiente este transplantul de celule stem hematopoietice. Principalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI Pufu (PNL): La Buzau, a fost gasita formula pentru testarea zilnica a legumelor si fructelor in piata pentru nitrati si nitriti 15:24 1 Ministerul Afacerilor Interne anunta ca a operationalizat in cadrul platformei hub.mai.gov.ro sectiunea dedicata obtinerii online a istoricului sanctiunilor…

- Cartofii noi din Romania se vand cu 14 lei kilogramul intr-un cunoscut hipermarket. Prețul este unul mare in raport cu salariile și pensiile din țara. Imaginile revoltatoare au fost distribuite pe pagina de Facebook a Asociației pentru Protecția Consumatorilor din Romania. Clienții sunt revoltați și…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe spune ca Nicolae Ciuca este in mod automat candidatul PNL la prezidentiale. "Din punctul nostru de vedere, este profilul care cadreaza perfect cu aceasta functie, a dovedit nu numai competenta, nu numai decenta, cumpatare, dar in relatia partidelor din coalitie…

- Romania ocupa, in anul 2021, pentru al cincilea an consecutiv, primul loc in Europa la numarul de morți in accidente rutiere. 1.779 de decese in total. Una dintre cauze o reprezinta consumul de alcool.

- Lui Elias Charalambous ii va fi aproape imposibil sa scape de imixtiunile lui Becali, insa cipriotul instalat la FCSB compenseaza printr-un discurs coerent, echilibrat, incomparabil cu ambiguitațile predecesorilor sai. Dupa primul meci, cel cu Sepsi, Charalambous a „smuls” deja primele laude de la venirea…

- Principalul motiv pentru aceasta scadere cu 1,6 puncte procentuale a fost scaderea costurilor energiei. Cu toate acestea, exista alte componente ale cosului de inflatie care raman incapatanat de ridicate. Preturile alimentelor au contribuit cel mai mult la inflatia generala din martie. Inflatia de baza,…

- Donatorii de sange trebuie sa știe ca FIDELIS 2023, prima ediție a Programului de titluri de stat, aduce o noutate. Și anume tranșa speciala pentru donatorii de sange. Ministerul Finanțelor a anunțat oficial ca se alatura campaniei „Romania are sange de rocker” inițiata de Morning Glory, Rock FM, cu…

- Principalul suspect in cazul crimei care a avut loc duminica seara in localitatea Bragadiru, unde o femeie a murit iar sotul acesteia a ajuns la spital, dupa ce au fost injunghiati, este fostul concubin al fiicei celor doua victime. Primele date din ancheta arata ca gestul barbatului de a-i agresa pe…