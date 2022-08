Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de așteptare, maeștrii bucatariei revin la Antena 1 cu un sezon special Chefi la cuțite, in care cele mai spectaculoase farfurii, strategiile de joc, lupta pentru amulete, invitații surprinzatori și cei mai talentați concurenți pasionați de gastronomie vor alcatui mixul cuceritor care a atras…

- Simona Gherghe a luat o decizie importanta pentru familia ei. Prezentatoarea de la ”Mireasa” a marturisit ca are in plan sa-și ia copiii in toate vacanțele din acest an. Vedeta renunța la escapadele in doi ceva timp, pentru binele copiilor ei.

- Simona Gherghe a plecat in vacanța, in Grecia, cu familia sa. Prezentatoarea de la Antena 1 a așteptat cu mare nerabdare acest concediu, insa fiica ei nu s-a simțit bine și a fost nevoita sa o duca de urgența la medic. A așteptat vacanța in Grecia cu sufletul la gura, insa nu s-a putut bucura pe deplin…

- Simona Gherghe, prezentatoarea de la Mireasa, le-a aratat fanilor cum prepara ea papanași moldovenești. Vedeta de la Antena 1 a povestit in emisiunea ”Gatit la consum” care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest desert.

- Simona Gherghe și soțul ei, Razvan Sandulescu au aniversat 4 ani de la nunta. Prezentatoarea de la Mireasa nu a ezitat sa publice imagini de colecție din ziua in care a fost ea insași mireasa.

- Simona Gherghe a anunțat in urma cu mai multe zile faptul ca a fost din nou infectata cu Covid-19! Ce-i drept, nu se aștepta sa se contamineze și pentru a doua oara, astfel ca dupa ce a stat in izolare și s-a tratat, a sosit momentul marelui anunț și anume ca testul a ieșit negativ. Iata cand o sa revina…

- Vladimir Draghia a facut primele declarații pentru impact.ro dupa ce s-a zvonit ca va el va prezenta emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” la Pro TV. Actorul a recunoscut ca a semnat un contract cu aceasta televiziune, dar pentru un alt proiect. „Am citit și eu știrea și m-am amuzat! M-am amuzat…

- Dupa o pauza de doi ani, Vocea Romaniei revine cu cel de al 10 lea sezon si, pentru prima data, doi antrenori, Smiley si Theo Rose, vor sta pe acelasi scaun. Noul sezon va debuta toamna aceasta.Echipa este intregita de Tudor Chirila, Irina Rimes si Denis Roabes. "Sezonul asta, voi vorbi "pe doua voci"…