Când renunță România la masca de protecţie Masca de protecție nu va mai fi obligatorie in spațiile libere, dupa ce decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) va fi publicata in Monitorul Oficial in cursul saptamanii viitoare. Marti, 15 februarie, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis ca obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiu liber nu este... The post Cand renunța Romania la masca de protectie appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

