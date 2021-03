Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand adica 10% din populatie. "Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii", adauga el.

