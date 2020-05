Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria intentioneaza sa ridice de la 1 iunie obligativitatea carantinei timp de 14 zile pentru calatorii veniti din majoritatea tarilor Uniunii Europene, dar nu si pentru cei veniti din tari cu rate ridicate ale morbiditatii. Carantina va ramane obligatorie pentru calatorii veniti din Suedia,…

- Autoritațile franceze au extins categoriile de cetațeni care pot intra in Franța in aceasta perioada. Astfel, lucratorii agricoli sezonieri și lucratorii detașați au acces in tara, cu anumite conditi.Autoritațile franceze au extins categoriile de cetațeni care pot intra in Franța in aceasta…

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Ambasada Republicii Moldova la Paris informeaza care sunt noile ale autoritaților franceze cu privire la accesul cetațenilor straini pe teritoriul Franței pana la sfarșitul starii de urgența sanitara, care expira in data de 10 iulie 2020. Potrivit comunicatului…

- CHIȘINAU, 23 mai - Sputnik. Bulgaria a interzis de la jumatatea lunii martie intrarea pe teritoriul sau pentru calatorii din mai multe tari pentru a opri raspandirea coronavirusului.www.facebook.com/pages/Porto-Katsiki-BeachGrecia și Bulgaria vor sa deschida sezonul turistic de la 1 iulie Ministerul…

- Bulgaria a anulat interdictia de intrare pentru vizitatorii provenind din Uniunea Europeana si tarile din spatiul Schengen, a anuntat joi Ministerul Sanatatii bulgar intr-un comunicat, citat de Reuters.Bulgaria mentine carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc pe teritoriul sau. Dar aceasta…

- 11.808 persoane se afla in carantina institutionalizata Foto: MApN. 11.808 persoane se afla în carantina institutionalizata pe teritoriul României, ca urmare a epidemiei de coronavirus, iar alte 24.415 sunt în izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, informeaza…

- Politistii si jandarmii au depistat, in ultimele 24 de ore, 3.055 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 5.110.730 de lei.GCS reaminteste cetatenilor sa ia in considerare…

- Potrivit sursei citate, politistii si jandarmii au depistat, in ultimele 24 de ore, 3.592 persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 6.022.952 de lei. GCS reaminteste cetatenilor sa…