Cand prostii fac legea: Un pacient care ajunge la spital din vina lui trebuie sa-si plateasca spitalizarea chiar daca este asigurat Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii include unele prevederi care multa vreme nu au fost aplicate poate tocmai din cauza paradoxului pe care il creeaza. Numai ca, mai multe controale ale inspectorilor Curtii de Conturi la o serie de unitati spitalicesti din tara au facut valuri mari, iar spitalele sunt obligate acum sa aplice acele prevederi. Concret, un pacient care ajunge la spital din vina lui (a traversat neregulamentar, a cazut dintr-un copac, a intrat cu masina in stalp etc) trebuie sa-si plateasca spitalizarea chiar daca este asigurat. Articolul 320… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

