Când poveștile frumoase ascund adevărurile deranjante Intr-un Univers alternativ, o lume guvernata de Inteligența Artificiala decide ca, pentru a preveni tulburarile, sa distraga atenția cetațenilor cu subiecte false și știri senzationaliste, cum ar fi extratereștrii care le invadeaza planeta sau broaștele care iși schimba culoarea in funcție de starea vremii. Cetațenii devin dependenți de aceste știri și uita complet de problemele […] Articolul Cand poveștile frumoase ascund adevarurile deranjante apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

