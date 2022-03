Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Capitala au facut miercuri o perchezitie domiciliara intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune. Conform politistilor, din probele administrate, in perioada decembrie 2021 – februarie 2022, a rezultat presupunerea rezonabila ca membrii unei familii ar avea preocupari…

- Experții de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis un nou cod galben de vant puternic și ninsori in mai multe județe ale Romaniei. In prag de primavara, ninsorile revin in Capitala. Cum va fi vremea in urmatoarea perioada. Cand intra in vigoare noul cod și ce regiuni sunt vizate. Cand se…

- Mii de blocuri din Capitala nu au apa calda și caldura din cauza unei avarii la rețeaua de termoficare. Este cea mai mare problema inregistrata pana acum in București care afecteaza in principal sectoarele 2, 3 și 5.

- Rata de incidența Covid-19 calculata la 14 zile pentru București a atins, joi, 36,09 cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica. Este vorba de cea mai crescuta incidența inregistrata pana acum in Capitala. In ziua precedenta, incidenta a fost de 35,31 cazuri la mia de locuitori.…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti - 6.825 si in judetele Cluj - 1.732, Timis - 1.698, Constanta - 1.594, Prahova - 1.343, Brasov - 1.182, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica.

- Vești bune despre vremea in București! Pana miercuri, meteorologii anunța temperaturi pozitive in Capitala. Desi cerul va avea unele innorari si nopțile ar putea sa fie ploioase, valorile termice de peste zi raman in jurul valorilor de 7 – 10 grade, potrivit prognozei meteo ANM (Administratia Nationala…

- Bucureștenii și locuitorii județului Ilfov care au simptome și suspecteaza o infecție cu Covid-19 au posibilitatea, incepand de duminica, 23 ianuarie, sa mearga singuri și sa se testeze la mai multe spitale din Capitala. Pacientii cu forme usoare vor fi indrumati de catre operatorii de la call-center-ul…

- Rata de incidența COVID in București a urcat la 2,57 cazuri la mia de locuitori in 14 zile, potrivit datelor publicate luni, 10 ianuarie, de Direcția de Sanatate Publica. In weekend, Capitala a inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi de infectare din toata țara.Rata de infectare in București a…