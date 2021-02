Când poți să faci dragoste fără să rămâi însărcinată Cu siguranța, un copil este o binecuvantare, insa poate aparea intr-un moment neașteptat, atunci cand femeile nu sunt neaparat pregatite. Asta nu inseamna ca voi, doamnelor și domnișoarelor, trebuie sa luați o pauza de la viața amoroasa, deoarece exista și metode prin care sa faci dragoste fara sa ramani insarcinata. Iata așadar la ce trebuie sa fiți atente daca nu vreți sa fiți gravide dupa o noapte fierbinte cu partenerul! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

