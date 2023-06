Majoritatea romanilor nu cunosc faptul ca, in anumite condiții, pot pleca in mod legal dintr-un magazin fara sa achite cumparaturile. Prevederea este mentionata in Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscal, care a completat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal. Astfel, conform art. 101 din OUG 28/1999, cumparatorul are dreptul de a beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii acestuia in cazul in care un comerciant refuza emiterea…