- Cadrele didactice care indeplinesc conditiile de pensionare pana la finele anului scolar 2017-2018 sunt programate sa se adreseze cu cereri in aceeasi zi la toate casele teritoriale din tara. Care este ziua in care se vor forma, ca in fiecare an, cozi pe holurile institutiilor din tara.

- In contextul incheierii anului preuniversitar 2017-2018, Casa Judeteana de Pensii Salaj precizeaza ca, potrivit legii, personalul didactic se pensioneaza pentru limita de varsta, anticipat si anticipat partial, la data incheierii anului scolar (31 august) in care implineste varsta standard de pensionare…

- Atenție: Cererile pentru restituirea taxei auto pot fi depuse la ANAF cel mai tarziu pana la 31 august 2018, prevede procedura adoptata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/2017. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Solicitarile deja depuse de cadrele didactice femei, titulare, pentru continuarea activitații de predare dupa implinirea varstei de pensionare, de 63 de ani, vor fi acceptate. Daca vor, profesoarele din invațamantul nemțean, aflate in prag de pensionare, au asigurata continuarea activitații, grație…

- Veste rea pentru elevii care vor sa studieze la Centrul de Excelența "Stefan Neaga". Din acest an, catedra de canto popular si cea de canto academic au fost comasate. Directorul sustine ca disciplinele vor putea fi studiate optional.

- Plenul CSM a admis, in sedinta de joi, cererile de pensionare pentru trei magistrati din județul Gorj, propunerile fiind trimise catre presedintele Romaniei care va semna decretele de eliberare din functie. Cei trei judecatori sunt: Florentina Doina Savulescu, Ion Stanulescu și Camelia Badescu.…

- Casa Județeana de Pensii Olt a anunțat ca dispune de 77 bilete de tratament, cu data de plecare 8-10 iunie 2018, care pot fi solicitate „la liber“ de pensionari. Deși inițial, pentru seria 8, s-au alocat 44 de bilete, numarul ...