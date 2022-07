Când posesiile devin obsesii Posesiile sunt necesare pentru viata. Dar posesiile pot dobandi o asemenea importanta in viata cuiva incat sa devina obsesii. Cand cineva este atat de consumat de lucrurile pe care le-ar putea avea incat nu mai aude chemarea urgenta a lui Dumnezeu, atunci cu siguranta a incurcat ordinea prioritatilor. Asa este si omul din Evanghelia de […] Articolul Cand posesiile devin obsesii apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de droguri, consumul și mai ales abuzul de droguri raman probleme majore ale societații in care traim, devenind probleme cu impact in domeniile sociale majore. In acest context, prevenirea consumului de droguri devine o prioritate. Agenția Naționala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare…

- La 94 de ani de viața, Gheorghe Crihan, un emerit invațator bacauan care a contribuit la educarea a zeci de generații de elevi, și-a trecut intreaga experiența acumulata in paginile unei carți pe care a lansat-o in comuna sa natala, Berești Bistrița. In fața auditoriului de la evenimentul de lansare…

- Viața e compusa din episoade iar acest lucru se rasfrange in orice domeniu de activitate. Acestui principiu s-a supus in aceste zile și Școala de Dans Adamas din Buhuși. In urma cu cațiva ani, mai mulți copii pașeau sfioși pragul Școlii de Dans Adams din Buhuși, pe vremea aceea nou inființata. Cu o…

- Elevii Centrului Școlar de Educație Incluziva nr.2 Comanești, Școala Gimnaziala „C. Porumbescu” și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului au petrecut impreuna o zi de suflet pentru suflet. Prin activitați de joc, muzica, ritm și mișcare, cei 40 de elevi implicați in evenimentul…

- Pe vremuri, cand intre București și Moscova se iveau (iar) disensiuni, incepea spectacolul apropourilor. Sovieticii bateau șaua despre Transilvania, romanii iși aminteau de Basarabia. Așa mai apareau carți despre Razboiul din Est, despre cum a fost pierdut teritoriul dintre Prut și Nistru, despre influența…

- O zi pe care absolvenții clasei a XII-a de la Liceul „Petru Rareș” din Bacau nu o vor uita niciodata. Vremea capricioasa nu i-a impiedicat insa sa se bucure, și sa arunce spre zari, acea tichie care nu este de margaritar, la trecerea pragului maturitații. Sunt pași facuți in și pentru viața, cu asumarea…

- – Interviu cu lect. univ. dr. Adrian JICU, critic și istoric literar – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Care opera?! Ce sculptura?! Ce cuvant?! Cat de prețios/ pretențios suna toate astea, pentru unul ca mine, care se nevoiește cu condeiul/ tastatura ca…

- Hristos a Inviat ! spun parinții și Adevarat a Inviat ! raspund credincioșii pelerinajului organizat, cu mila lui Dumnezeu și binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, de catre parohia Margineni și parohia Luncani, prin intermediul Centrului de Pelerinaj…