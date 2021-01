Cand politia a venit la usa, cei de la petrecere au zis: "Nu am auzit de existenţa pandemiei de coronavirus"! "Nu am auzit de existenta pandemiei de coronavirus". Raspunsul primit de polistii din Anglia cand au spart o petrecere ce incalca masurile de carantina. Mai multe persoane din Anglia au fost prinse la o petrecere care incalca regulile de carantina. Ei le-au spus politistilor ca „nu urmaresc stirile”, asa ca nu erau constienti de existenta pandemiei mondiale de coronavirus, a precizat politia. Totusi politistii nu au fost impresionati de raspuns si au lasat o ancheta pentru sactionarea celor implicati. Conform legilor pentru prevenirea raspandirii COVID-19, politia din Anglia are puterea de a sanctiona… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

