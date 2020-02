Când poate polițistul să acceseze sistemele de supraveghere a spațiilor publice. Noi prevederi legale Cand poate polițistul sa acceseze sistemele de supraveghere a spațiilor publice, instalate in scopul prevenirii criminalitații, pazei bunurilor și protecției persoanelor sau supravegherii traficului rutier. Noile prevederi au intrat in vigoare la sfarșitul lunii ianuarie 2020. Potrivit prevederilor Legii 192 din 2019, Poliția Romana este autorizata sa acceseze, in mod direct și gratuit, sistemele de supraveghere a spațiilor publice ce sunt instalate in scopul prevenirii criminalitații, pazei bunurilor și protecției persoanelor sau supravegherii traficului rutier și care aparțin organelor administrației… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

