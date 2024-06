Stiri pe aceeasi tema

- Țiganila iși otravea victimele cu un cocktail de țuica, antigel și somnifere, apoi le arunca trupurile in fantani sau canale de irigație Argeșeanului Iulian Țiganila, criminalul in serie care a ingrozit Romania in anii ’90, i-a fost respinsa cererea de liberare condiționata. Inchis de 24 de ani și condamnat…

- Gheorghe Dinca, supranumit si "Monstrul din Caracal", primește pensie de la stat, chiar și in spatele gratiilor.Criminalul a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, dupa ce a fost declarat vinovat pentru rapirea, torturarea și uciderea tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, in anul 2019.Cu…

- Va prezintam IN EXCLUSIVITATE primul INTERVIU pe care Grigore Bota (65 ani) dupa 24 de ani de pușcarie. Cel care a primit diverse porecle precum ”Brancardierul morții”, ”Ucigașul de boschetari” sau ”Calaul boschetarilor”, s-a intors la casa parinteasca. Bota a fost condamnat inițial la 99 de ani de…

