Când poate fi observată ”ploaia de stele” Ploaia de stele va putea fi observata foarte bine in perioada 17 iulie – 24 august, insa momentul in care acest eveniment va atinge maximul va fi in noaptea dintre 12 spre 13 august 2023. In noaptea respectiva, frecvența va fi de aproximativ 60 de meteoriți pe ora. Pentru un spectacol veritabil, fixați-va data in […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

