Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Curții de Conturi a Romaniei au descoperit un prejudiciu de 1,7 milioane de lei dupa ce au verificat contabilitatea primariei Constanța, informeaza Adevarul.Curtea de Conturi a efectuat in perioada mai-iulie 2019 un audit la primaria municipiului Constanta. Din raportul intocmit la finalul…

- Cine sunt romanii care primesc pensii speciale. Cea mai mare pensie medie depașește 18.000 de lei Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2019, de 9.359 persoane, in crestere cu 1,9% (plus 175 de persoane) fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2019, de 9.359 persoane, in crestere cu 1,9% (plus 175 de persoane) fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), citate de Agerpres.Cei mai multi, respectiv 3.878,…

- Inca 1,2 milioane de imobile au fost inregistrate in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara, anul trecut ⬤ Cifra este de 2,4 ori mai mare decat in 2018 ⬤ De la 1 ianuarie 2020, au fost majorate sumele decontate pentru lucrarile de cadastru general In 2019, Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate…

- Litigiu la cel mai inalt nivel al justitiei din Romania. Consiliul Superior al Magistraturii a dat in judecata Curtea de Conturi a Romaniei, dupa ce institutia de control a stabilit ca forul suprem al magistratilor s ar fi angajat in plata unor cheltuieli "fara baza legalaldquo;. Suma s ar ridica, potrivit…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un gest de orgoliu, de infatuare, de maxima aroganța, dar și de maxima imprudența, Sorin Ovidiu Vantu a lansat pe piața faimoasa expresie: ”Intariți-va statul!”. Se intampla dupa ce Traian Basescu semnalizase ferm ”Statul sunt eu!”. Și dupa ce, același Sorin Ovidiu…

- Programul premierului Ludovic Orban de miercuri, 11 decembrie, transmis de Biroul de Presa al Guvernului:* intalnire de lucru cu vicepremierul Raluca Turcan, cu ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos (8,00…

- Curtea de Conturi a Romaniei și Banca Mondiala au incheiat in aceasta saptamana un Acord de Servicii de Consultanța Rambursabile pentru o durata de 34 de luni, informeaza un comunicat al Curții de Conturi, conform Mediafax.Contractul a fost semnat de președintele Curții de Conturi Mihai Busuioc…