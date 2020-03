Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2020. Minivacanta prelungita de Paste si Rusalii 2020. Vezi de ce este libera Vinerea Mare Romanii vor avea Vinerea Mare libera in 2020. Anul acesta, Paștele ortodox pica pe 19 aprilie, iar Senatul a adoptat un proiect de lege prin care decide acordarea unei zile libere, cu condiția recuperarii…

- Anul acesta, Paștele ortodox pica pe 19 aprilie, iar Senatul a adoptat un proiect de lege prin care decide acordarea unei zile libere, cu condiția recuperarii ulterioare. Aceleași principiu se va aplica și pentru Paștele catolic, sarbatorit cu o saptamana mai devreme, pe 12 aprilie. Angajatorii vor…

- Datorita faptului ca Paștele ortodox pica pe 19 aprilie anul acesta, un proiect de lege prin care romanii vor avea Vinerea Mare libera a fost adoptat de catre Senat.De asemenea, același lucru este valabil și pentru cei care sarbatoresc Paștele catolic, pe 12 aprilie. In ambele cazuri exista o singura…

- 15 zile libere au romanii in 2020. Urmatoarea minivacanta vine in aprilie - de Paste. Vinerea mare e libera si ea in 2020. La fel si ziua de luni, de dupa Paste. Vor mai veni apoi 1 mai, intr-o vineri, și 1 iunie - Ziua Copilului, dar si 7, respectiv 8 iunie - Rusaliile.

- Angajatorii vor putea acorda tuturor salariaților zi libera pentru sarbatorirea Paștelui și Rusaliilor la date diferite, in funcție de calendarul fiecarei confesiuni, dar cu recuperarea zilelor acordate in plus, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri, prin vot final, de Senat și care merge acum…

- Ziua Culturii Nationale nu este un eveniment care are nevoie de o pregatire speciala pentru a putea fi sarbatorita in mod onorabil. Ziua de 15 ianuarie nu a fost propusa, si deci nici nu a fost declarata, zi nelucratoare. Nu si-a gasit locul alaturi de sarbatorile religioase, Craciunul, Pastele, Rusaliile,…

- Paste 2020 Pastele ortodox si cel catolic, sarbatorit in acceasi anul acesta. Vezi cand de regila. Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite. Nu s in 2020. Data este comuna. Stabilirea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale.…

- Anul 2020 va aduce mai multe schimbari în materie de fiscalitate. Vorbim, printre altele, și de creșterea salariului minim care va produce totodata și o serie de modificari în alte zone care sunt corelate cu el. Contzilla.ro a realizatun top al acestora. Mulți sunt interesați de zilele libere,…