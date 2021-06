Când pică Moșii de vară în 2021. Tradițiile care trebuie respectate în sâmbăta morților Creștinii ortodocși respecta cu strictețe datinile și evenimentele importante pentru aceștia, mai cu seama pe cele care le amintesc de cei trecuți in neființa. Cand pica Moșii de vara in acest an și care sunt tradițiile care trebuie respectate in ziua aferenta? Moșii de vara 2021 Creștinii ortodocși respecta intocmai tradițiile și datinile lasate din […] The post Cand pica Moșii de vara in 2021. Tradițiile care trebuie respectate in sambata morților appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

