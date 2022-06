Stiri pe aceeasi tema

- CADOURI… Sfantul Nicolae aduce daruri și in prag de vara, nu doar iarna. Parintele Andrei Zagan continua seria acțiunilor dedicate copiilor și ii așteapta duminica, 5 iunie, incepand cu ora 10:30, la Biserica „Sfantul Nicolae” din Vaslui. Cei mai mici enoriași sunt invitați sa asiste la Sfanta Liturghie…

- Sute de credinciosi au participat sambata, 21 mai 2022, la hramul Bisericii „Sfintii Imparati Constantin si Elena" din Gura Humorului. Un sobor de preoti si diaconi a oficiat Sfanta Liturghie si Trisaghionul pentru cei adormiti.Sfintii Imparati Constantin si Elena au fost serbati ...

- Prima mare sarbatoare care urmeaza Invierii Domnului este cea inchinata Preacuratei Fecioare Maria, Izvorul Tamaduirii. Praznicul are loc in vinerea din Saptamana Luminata și unește in rugaciune și in credința creștinii ortodocși de pretutindeni. Așadar, ziua de astazi o zi sfanta pentru toți credincioșii.…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici vor sarbatori, in 24 aprilie, Invierea Domnului. Mai jos, programul slujbelor Parohiei greco-catolice Sf. Anton din Baia Mare din Saptamana Mare si de Sarbatoatea Invierii. Miercurea mare Calea crucii (Pr. Mircea) 17.00 Sfanta Liturghie a Darurilor inainte sfințite…

- Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi.Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita in Betania, conform…

- CARAȘ-SEVERIN – Chiar daca sulițele aruncate intre foștii și actualii oficiali au imbracat aerul glumelor, șeful județului a aderat la ideea primarului Reșiței, potrivit careia, dupa o eventuala reorganizare administrativa a țarii, vom asista la dispariția consiliilor județene! Sala de ședințe „Sorin…

- Cel putin 12.000 de persoane au participat duminica la Floriana, in Malta, nu departe de capitala La Valletta, pentru a-l vedea pe papa Francisc prezidand Sfanta Liturghie in aer liber, anunța AFP, notand ca suveranul pontif a parut ca sufera din nou de p

- Miercuri, 9 martie 2022, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a urcat in Muntele cel Sfant al Rohiei, unde a fost asezata de mana lui Dumnezeu Manastirea „Sfanta Ana”, cu aproape 100 de ani in urma, inchegand a traditie de mai multe zeci de ani ca prima Sfanta Liturghie…