- Minivacanta de Ziua Marinei si Adormirea Maicii Domnului a luat sfarsit, iar bugetarii s au intors la munca. In acest an au mai ramas cateva zile libere si, chiar, o minivacanta de Sfantul Andrei si Ziua Nationala a Romaniei. Iata cate zile libere mai sunt in 2023: 30 noiembrie: Sfantul Andrei joi ;…

- In perioada minivacanței de Sfanta Maria, peste 200 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare au asigurat masuri de ordine publica la evenimentele cultural-artistice, organizate in spațiul public. De asemenea, jandarmii au acționat zilnic pentru prevenirea și combaterea…

- Politistii si jandarmii au constatat 8.103 contraventii pentru care au aplicat amenzi in valoare de peste 3,1 milioane de lei, in urma actiunilor intreprinse in ultimele 24 de ore, potrivit Agerpres. Citește și: Simona Halep a ieșit din top 500 WTA Potrivit unui comunicat al MAI, personalul structurilor…

- „In aceste zile ne bucuram de o vreme frumoasa, insorita astazi și maine in mare parte din țara.Inca avem parte de racoare in depresiuni, temperatura in aceasta dimineața a coborat la 4 grade la Miercurea Ciuc, s-a format și ceața, a fost emisa alerta de vizibilitate redusa.Temperaturile mai cresc…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca situația valorilor de trafic pe principalele artere rutiere la ora 16:00 este: 1. DN 1 Ploiești – Brașov: coloane de autovehicule intre Nistorești și Comarnic și in stațiunea Bușteni, pe sensul de mers catre Brașov, precum…

- In schimb, in luna august se va inregistra o zi libera legala și o „punte” pentru bugetari, ceea ce va oferi numeroșilor romani o noua oportunitate de a avea o scurta perioada de odihna. Este vorba de ziua de 15 august, cand este marcata Adormirea Maicii Domnului. Pentru ca se intamplaintr-o zi de marți,…

- Mercedes-Benz Group, un partener de lunga durata al Renault in productia de camionete, nu va participa la proiectul vehiculului electric FlexEvan al companiei franceze si se va concentra in schimb pe propriul sau vehicul electric premium, VAN.EA, au declarat doua surse citate de Reuters.FlexEvan,…