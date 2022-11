Când o vrea Dumnezeu Oare, baieții aștia pe care-i vedem de atata timp cum se tot dau in stamba, fara sa faca mai nimic, nu vor sa plece acasa? Eu, sincer, m-am cam saturat de ei. Și chiar de multa vreme, nu de acum. Dar, paca mi s-a pus pata pe ei și mai dihai de cand ne inghesuie […] Articolul Cand o vrea Dumnezeu apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Școala Gimnaziala din Cleja au pus in scena secvențe din viața a opt minunați sfinți creștini. Spectacolul a avut loc prin Proiectul educațional „Sfinții, prietenii lui Dumnezeu și ai copiilor”, care in acest an a ajuns la a X-a ediție. „Astfel – spune profesoara Angelica Șarig -, pe scena,…

- Toamna se numara bobocii, se strang roadele, se umplu butoaiele și camarile, dar mai ales sufletele se umplu cu recunoștința și ne pregatim pentru iarna. Și acolo unde oamenii nu-s doar gospodari ci și uniți și veseli se lasa cu cantec, joc și voie buna și cu gand bun, de mulțumire, indreptat catre…

- In urma cu un an, la lansarea volumului ,,Dac-aș fi fost Dumnezeu”, intr-un format fericit, gestionat elevat de Centrul Cultural ,,George Apostu”, intre altele, am marturisit (in fața publicului și in reviste) și cateva ganduri care au starnit oarece mirari, fiind taxate de catre unii ca fiind evadate…

- Cam asta se intampla cu vestul isterizat de perspectiva infrangerii NATO in Ucraina. La data cand acest material va fi publicat se vor fi terminat și alegerile din Dombas, respectiv regiunile Lugansk, Donesk, Herson și Zaporizhia. La o luna de la declanșarea ,,operațiunii speciale” in Ucraina, mai…

- L-ați votat pe Basescu nu o data, ci de 4 ori, pentru ca dupa ani de zile de hahaiala sa spuneți ca a fost nașpa și v-ați inșelat. L-ați votat pe Iohannis de 2 ori și, acum spuneți ca v-a inșelat așteptarile, ca nu a facut nimic. Ați ieșit in strada dupa Colectiv convinși ca […] Articolul Cand crezi…

- Primarul Sascutului, Ioan Rauța, a decedat. Informația a fost confirmata de liderul PSD Bacau, europarlamentarul Dragoș Benea: „Transmit condoleanțe familiei indoliate si fie ca Dumnezeu sa le dea, celor apropiați, puterea de a depasi aceasta cumpana!” Ioan Rauța a ajuns prima oara primar, la varsta…

- Intr-o dupa-amiaza ploioasa, o doamna traversa cu masina una din strazile principale ale orasului. Dintr-o data, fiul care statea pe scaunul de langa ea ii spuse: „Stii mama, mi-a venit ceva in minte”. Curioasa, femeia il intreba : „La ce te-ai gandit?” „Ploaia este ca si pacatul, iar stergatoarele…

- Toamna ramane anotimpul preferat de pescari. Peștele devine mai activ – a caștigat in dimensiuni – umbland dupa hrana, acumuland energie pentru perioada friguroasa. Pescuitul la rapitor ofera acum cele mai frumoase partide, motiv de relaxare activa in mijlocul naturii. Impreuna cu Catalin Nița, pescar…