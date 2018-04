Hunt, unul din cei mai bogati politicieni britanici, a infiintat in septembrie trecut, impreuna cu sotia sa, firma Mare Pond Properties, folosita apoi pentru achizitionarea a sapte apartamente pe coasta de sud a Angliei. Ministrul a incalcat regulile in materie de prevenire a spalarii de bani pentru ca nu si-a declarat participatia de 50- in termen de sase luni catre registrul comertului. Nedeclararea detinerii unei companii constituie o infractiune pena (...)