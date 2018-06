Google știe acum și data cand vei muri. Se folosește de inteligența artificiala pentru a colecta date medicale despre tine, iar, dupa ce le analizeaza, iți spune cat mai ai de trait, in funcție de bolile de care suferi. Daca pana acum te-ai plans ca Google vrea sa știe prea multe despre tine, atunci ia-o […] The post Cand o sa mori? Nici medicilor nu le-a venit sa creada cum afli raspunsul! appeared first on Cancan.ro .