Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR-PLUS crede ca trebuie gasite soluții pentru a indemna cat mai mulți oameni sa se vaccineze, iar una dintre acestea ar fi ca primarii sa se implice in fiecare comunitate, ca in campania electorala. “Pentru a-și obține voturile, edilii sunt foarte creativi in a ajunge cu mesajul la…

- The post Declarațiile liderilor coaliției. Dan Barna: “Am depașit o situație delicata” / K. Hunor: “Sper sa fie ultimul act adițional” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Ședința coaliției de marți dupa-amiaza ar trebui sa se finalizeze cu o concluzie pentru ambele parți, PNL și USR-PLUS, conform surselor politice. Colegii lui Dan Barna au stabilit, azi noapte, sa nu mai ceara schimbarea lui Florin Cițu, deoarece este clar ca PNL și UDMR au facut front comun impotriva…

- Copreședintele USR-PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, joi, ca Birourile Naționale Reunite ale alianței au decis sa-și retraga sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu. Barna, care a exprimat opiniile transmise și intr-un comunicat de presa al USR-PLUS, a precizat ca USR-PLUS cere o reuniune…

- Sorin Ovidiu Vintu pregatește relansarea ”Clubului de Business și Politica SOV”, avand intenția de a finanța un partid politic și antreprenori incepatori. Pe site-ul acestei entitați a fost publicat un mesaj cu detalii despre destinația unor finanțari: ”Poți primi sume intre 100.000 și 300.000 de EURO…

- George Simion atrage din nou atenția cu o declarație ieșita din comun. Intr-un razboi al declarațiilor cu Ludovic Orban, Simion l-a acuzat pe președintele Camerei Deputaților ca bea in Parlament. Anterior, Orban a spus despre membrii AUR ca sunt “excentrici” și ca “mananca in sala de plen”, scrie G4Media.…

- Romanii vor avea carte de identitate moderna, la standarde europene. Hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil a fost luata in ședința de Guvern de miercuri, iar din luna august, romanii vor putea solicita noua carte de…

- Președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu i-au raspuns lui Dan Barna care a declarat la Digi24 ca fiecare partid din coaliția de guvernare iși evalueaza propriii miniștri, iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premier. „Demiterea se face la propunerea…