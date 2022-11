Valorile prognozate ale inflatiei pentru finele anului curent si al celui viitor sunt de 16,3% si, respectiv, 11,2%, in timp ce in septembrie 2024 nivelul proiectat este de 4,2%, in conditiile unor efecte de baza importante asociate tot evolutiei preturilor la energie, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei.

"In Romania, rata anuala a inflatiei IPC va continua sa creasca pe termen scurt, reflectand in principal avansul inflatiei de baza, afectata de majorarea costurilor de productie si de transmisia relativ accentuata si rapida a acestora in preturile finale ale bunurilor si…