- Duminica, 1 octombrie, credinciosii crestin-ortodocsi sarbatoresc Acoperamantul Maicii Domnului. Este cruce rosie in calendar. Este o sarbatoare inchinata Fecioarei Maria, care amintește de ziua in care aceasta s-a aratat ascetului Andrei, in Biserica Vlaherne din Constantinopol. Ce s-a intamplat in…

- Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont au trait in timpul imparatului Probus Sursa articolului: Sarbatoare 19 septembrie – Mari sfinți pomeniți in calendarul ortodox Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cand a fost intrebata de ce a sfidat porunca data de proconsul, Sfanta Eufimia a raspuns: “Comanda imparatului si a ta se cuvine sa fie implinita atunci cand nu este contrara poruncii lui Dumnezeu. Dar daca ea este potrivnica poruncii lui Dumnezeu, atunci ea nu numai ca nu trebuie implinita, dar trebuie…

- Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul BanatuluiUna dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox este cea a Sfantului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului, care se praznuiește la 15 septembrie. Sfantul Iosif cel Nou s-a nascut in orașul Raguza din…

- Din Scriptura aflam ca in vreme ce slujea la Templul din Ierusalim, in sfantul altar i s-a aratat ingerul Gavriil care i-a vestit ca Elisabeta, sotia lui, ii va naste fiu, ca raspuns la rugaciunile lor. Zaharia s-a indoit de cuvintele ingerului, pentru ca atat el, cat si sotia sa erau inaintati in varsta.…

- Pe data de 9 august 2023, creștinii ortodocși il vor sarbatori pe Sfantul Apostol Matia, cel care a fost ales prin tragere la sorți sa faca parte din cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, in locul lui Iuda Iscarioteanul, care l-a tradat pe Mantuitor. Sfantul Apostol Matia este considerat un…

- An de an, la data de 12 iulie, credinciosii o praznuiesc pe Sfanta Veronica. Aceasta este mare facatoare de minuni si tamaduitoare de boli specific feminine. Toți creștinii trebuie sa rosteasca in aceasta zi rugaciunea catre Sfanta Veronica, asta pentru a fi feriți de boli necurate.

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea celui dintre sfinti Parintelui nostru Andrei din Ierusalim, arhiepiscopul Cretei.Sfantul Parinte Andrei s a nascut la Damasc in jurul anului 660. Cel care avea sa fie numit cel mai armonios dintre melozi s a aflat fara grai in primii sapte ani ai vietii sale.…