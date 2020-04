Când nu mai este un pacient CONTAGIOS Cercetari realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cercetari realizate pe primul grup de pacienti infectati cu coronavirus in Germania au stabilit pentru prima data momentul in care acestia nu mai sunt contagiosi si pot fi externati, relateaza EFE citat de Agerpres.

