Când nu ai ce bea: Iordania cumpără apă din Israel Iordania va cumpara 50 de milioane de metri cubi de apa de la Israel, a anuntat regatul joi, dupa o intrevedere a ministrilor de externe din cele doua tari, relateaza dpa. Iordania era deja una dintre tarile cu cele mai reduse resurse de apa, iar in acest an oficialii din regat au atras atentia in legatura cu un deficit sever de apa in aceasta vara, dupa ploile slabe din timpul iernii, scrie Agerpres.ro. Ministrul iordanian de externe Ayman al-Safadi s-a intalnit cu omologul sau israelian Yair Lapid pe partea iordaniana a punctului de trecere de pe Podul Allenby, cunoscut in Iordania… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

