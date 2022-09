Când ninge în România. Prognoza meteo făcută de Accuweather Abia ce a inceput toamna, insa meteorologii ne anunța care va fi data primei ninsori in București. Vremea lunii septembrie este destul de blanda, cu temperaturi ridicate, iar asta ne duce cu gandul ca mai dureaza ceva pana cand vom vedea primii fulgi de nea. Specialiștii de Accuweather ai facut prognoza meteo pentru urmatoarea perioada și au anunțat care este data exacta cand bucureștenii se vor putea bucura de zapada. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

