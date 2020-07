Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spune ca incearca sa identifice noi spitale in București pentru tratarea bolnavilor Covid-19, in timp ce primarul general spune ca sunt destule. Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul incearca sa identifice noi paturi de ATI in București, dupa ce Raed Arafat a declarat ca nu mai exista…

- ​Kurzarbeit este o masura de flexibilizare a muncii, aplicabila în situatii de criza, ceruta de mediul privat din România care se afla în discutii cu Guvernul pentru implementarea unui astfel de sistem. Am stat de vorba cu o avocata specializata în dreptul muncii pentru a vedea…

- Guvernul a anunțat, vineri, masuri ample in urmatoarea perioada pentru reducerea transmiterii noului coronavirus. Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul de Interne, a declarat ca vor fi controale in intreaga tara, in centre comerciale, piete sau targuri, in special in stațiunile de pe Litoral…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus s-a dublat intr-o singura saptamana in Cisiordania, potrivit bilantului oficial publicat luni de Autoritatea palestiniana, care si-a exprimat recent ingrijorarea fata de un al doilea val de contagieri, ce ar putea fi "mai periculos decat primul",…

- Mai multi lideri din teritoriu s-au plans ca amenzile date in perioada starii de urgenta au fost prea mari, prin urmare va afecta partidul la alegerile locale. Baronii liberali fac presiuni ca Guvernul sa vina cu o amnistie fiscala, in contextul in care amenzile au fost declarate neconstitutionale de…

- Periculosul coronavirus SARS-COV-2 nu a reusit sa aduca la aceeasi masa factorii decidenti dintr-o Romanie aflata in cautarea unor masuri care sa salveze si vietile oamenilor si economia. Rabufnirile personale de antipatie, diferentele de optiuni politice, pana la urma tinand de viziunea despre cum…

- Premierul italian susține ca “școala se afla in centrul gandurilor noastre si se va redeschide in septembrie. Toate scenariile pregatite de un comitet de experti prevad riscuri ridicate de contagiune in cazul redeschiderii scolilor inainte. Este in joc sanatatea copiilor nostri”. Citește și:Ludovic…

- Premierul susține ca tratarea pacienților cu COVID-19 fara simptome sau cu simptome ușoare in hoteluri ar permite supravegherea lor din punct de vedere medical. „Pregatim si posibilitatea tratarii cetatenilor romani care sunt infectati cu COVID si au o simptomatologie usoara sau sunt asimptomatici…