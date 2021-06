Când merită să faci un împrumut rapid? Ce este mai bine – 10 lei azi sau 20 de lei peste o saptamana? Psihologii au descoperit ca, pentru majoritatea dintre noi, opțiunea preferata este sa primești bani acum. Acest fenomen are chiar și un nume: reducerea temporala (eng.: temporal discounting ). Specialiștii considera ca atat de multe persoane apeleaza la imprumuturile rapide și datorita acestei tendințe a creierului nostru. Sa primesc acum un imprumut rapid este echivalentul acelor 10 lei pe care ii pot accesa instant. Din pacate, saptamana viitoare va trebui sa platesc datoria și bucuria banilor primiți in urma cu o saptamana se va… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

