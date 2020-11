Când mamele vor fi bine, societatea va fi bine „Cand apare bebelușul, mama intra automat intr-un con de umbra. Și ea, și nevoile ei.” De ceva vreme, social media a inceput sa schimbe felul in care este vizibila maternitatea. Expunerea statutului de mama, cu greutați și provocari, a inceput o data cu blogurile de parenting și a continuat sa se intensifice o data cu rețelele sociale. Am nascut acum unsprezece ani, la 27 de ani, și provin dintr-o generație in care nu era deloc incurajat sa vorbești despre acest statut – femei care nașteau in tacere și iși duceau apoi viața de proaspete mame fara ca noi (uneori prietene destul de apropiate) sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala a inceput intr-o perioada in care nu ar fi trebuit sa se organizeze alegeri parlamentare, deoarece viața și protejarea sanatații oamenilor sunt cele mai importante. Așa cum a facut-o și in cazul alegerilor locale, PNL prefera in continuare sa sacrifice sanatatea oamenilor. Acum liberalii…

- Topurile bogatilor realizate de Fortune, Forbes sau Bloomberg nu includ toti bogatii lumii. Din cauza politicii editoriale, averile mafiotilor, dictatorilor sau regilor nu se pot publica, dar topul Yahoo include averea lui Putin si Kim Jong Un, scrie Mediafax.

- Ce credem noi, cetațenii, despre șefii educației, știe toata lumea. Cealalta tabara a fost, insa, destul de puțin ascultata. Are cuvantul o profesoara. Silvia Mușatoiu este profesoara de matematica la Colegiul Național „Gheorghe Șincai“. La inceputul pandemiei și inca cateva luni dupa, ea a fost consilier…

- "E greu de spus ceva ce s-a schimbat in 4 ani in Bucuresti. Ok, parcarea aia supraterana numita Podul Ciurel. Oamenii au zis ca si azi au stat in trafic, desi s-a schimbat primarul, dar astea sunt glumele de dupa campanie. Sunt asteptari uriase si nu va fi usor. Asteptarea asta ca peste noapte…

- STB reacționeaza la acuzațiile aduse de Nicușor Dan și afirma ca „o persoana de rea credința a scris intenționat mesaje electorale pe o tabla care, in mod uzual, este folosita pentru a afișa informații despre situații din trafic”, anunța MEDIAFAX.„O persoana de rea-credința a scris intenționat…

- Cel puțin 29 de persoane au murit, iar cateva zeci au fost ranite, sambata, in provincia chineza Xiangfen, dupa ce o cladire in care funcționa un restaurant s-a prabușit. Tragedia a avut loc in timp ce un batran iși serba ziua de naștere in restaurant, potrivit autoritaților, scrie agenția chineza oficiala…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca va trebui sa se mute de acasa in perioada campaniei electorale pentru a evita infectarea familiei cu noul coronavirus."Daciana mi-a spus sa ma mut in septembrie. Nu vrea sa pun in pericol copiii si parintii", a precizat…