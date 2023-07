Când lebăda neagră începe să cânte (2) Va mai amintiți, desigur, ca anii 2017-2019 au fost anii activismului in justiție, ai petițiilor, ai luptelor intre diverse facțiuni din randul magistraților. Intr-o logica a eternului asediu, demersuri mai bune sau mai rele, mai naive sau mai interesate reușeau sa stranga rapid mii de semnaturi de la judecatori și procurori, aproape intotdeauna sub cupola „Forumului judecatorilor”. Timpul a trecut, vremurile s-au schimbat, iar oamenii din justiție au invațat ca nu tot ce e activism e și benefic, nu toate chemarile la fapte de presupusa vitejie merita reacții de asociere aproape pavloviene. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

