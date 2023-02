Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Guvernul din Coreea de Sud a donat Romaniei echipamente medicale in valoare de opt milioane de dolari, precizand ca acestea vor dota Institutul National de Sanatate Publica si centrele regionale de sanatate publica. Alexandru Rafila a declarat,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a avut o intalnire, luni, cu producatorii de medicamente, și a spus ca nu sunt probleme cu asigurarea medicamentelor pentru viroze. Exista insa intarzieri importante in livrarea materiei prime din China pentru peniciline. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca deși au fost indeplinite condițiile pentru declararea epidemiei de gripa in Romania, autoritațile nu vor face acest lucru pentru ca el nu dorește introducerea de restricții. Fii la curent cu cele mai noi…

- Romania ar putea declara epidemie de gripa! „O sa stim la sfarsitul acestei saptamani”, a explicat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la postul Prima News. El a precizat ca ne aflam intr-o perioada de crestere a numarului cazurilor de viroze respiratorii si de gripa. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, la postul de televiziune Prima News, ca schimbarile care se fac in Romania, in special la Ministerul Sanatatii, sunt unele ”intense”, el subliniind nevoia ca proiectele initiate in ultima perioada sa fie finalizate. ”Avem prea putine spitale publice…

- Italia, Grecia, Malta si Cipru au denuntat sambata sistemul de gestionare a fluxului de migranti in Uniunea Europeana care face ca ele sa preia cea mai mare parte a poverii si au solicitat o interventie a Comisiei Europene, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca Romania are doar cinci centre care fac trombectomie endovasculara, urmand ca numarul acestora sa ajunga la 19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a adaugat ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…