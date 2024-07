Ungaria si Rusia cauta o solutie pentru ca grupul petrolier rus Lukoil PJSC sa poata relua livrarile de petrol catre Ungaria, odata cu intrarea in vigoare a unor sanctiuni mai dure vizand compania ruseasca in Ucraina, transmite Bloomberg. Luna trecuta, Ucraina a decis sa inaspreasca sanctiunile impuse Lukoil, interzicand practic companiei petroliere rusesti sa mai […] The post Cand joci la doua capete: Lukoil nu mai livreaza petrol Ungariei appeared first on Puterea.ro .