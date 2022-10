Cand joaca Farul Constanta cu CS Mioveni si Chindia Targoviste in Superliga

Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul etapelor a 17 a si a 18 a din Superliga.In etapa a 17 a, liderul clasamentului, Farul Constanta, va juca pe teren propriu cu CS Mioveni vineri, 4 noiembrie, de la ora 21.00 , in timp ce, in runda urmatoare, "marinariildquo; intalnesc in deplasare Chindia Targoviste, sambata, 12 noiembrie, de la ora 17.30.Programul complet al celor doua etape:17Vineri, 4 noiembrieOra 18.00 FC Botosani ndash; FC VoluntariOra 21.00 Farul Constanta ndash; CS Miov ...