- Cristian Boureanu trece de la o stare la alta cu repeziciune. Afaceristul a lasat acum nervii deoparte și și-a scis focoasa iubita in oras. Unde mai pui ca cei doi amorezi n-au imparțit doar bolidul de lux pe strazile din Capitala, ci și sticla de apa ce le-a fost un partener de nadejde pe drum.

- Ce a spus Irinel Columbeanu despre fosta iubita? Fostul milionar a marturisit acest lucru despre fosta amoreza tinerica abia dupa ce aceștia s-au desparțit. Fanii fostului cuplu s-au mirat de marturiile afaceristului. Irinel Columbeanu, detalii despre fosta iubita tinerica. Ce a spus despre Oana? Nimeni…

- ”Business-ul merge foarte bine, apa minerala merge foarte bine, ca am luat una din cele mai mari fabrici de apa minerala din Ucraina. Azi ma consider cel mai bun roman pentru ca am facut investiții in satele, comunele și orașele romanești. Am cheltuit peste 50 de milioane de euro. Cam 6.000 de hectare…

- Alex Bodi nu a ieșit de mult timp din arestul la domiciliu, dar fostul iubit al Biancai Dragușanu știe cum sa se bucure de libertate. Afaceristul se rasfața mereu astfel incat cu look-ul sau sa atraga toate privirile.